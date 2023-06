Minister Helder: dit is precies zoals het in voetbal moet zijn

Sportminister Conny Helder verliet het Philips-stadion in Eindhoven na de vrouwenfinale tussen FC Barcelona en VfL Wolfsburg in de Champions League (3-2) zaterdag met een voldaan gevoel. “Dit was een hele mooie dag. Niet alleen voor het vrouwenvoetbal, maar voor voetbal in zijn algemeenheid. Dit is precies zoals het voetbal moet zijn”, zei ze.

De wedstrijd was nagenoeg uitverkocht en er deden zich geen incidenten voor. “Toen ik hier in de stad aankwam, was de sfeer al geweldig. Iedereen was enthousiast. Voor de stad Eindhoven is dit een goede zet geweest om te doen. We hebben een spannende wedstrijd gezien.”