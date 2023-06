Fans wachten in Ziggo Dome op vervoer na concert Harry Styles

Zo’n 200 bezoekers van het concert van Harry Styles wachten zondag rond middernacht in de Ziggo Dome totdat zij naar huis kunnen. En er stromen rond dat tijdstip ook nog steeds meer mensen binnen. De concertgangers kunnen tijdelijk in de Ziggo Dome terecht vanwege een storing die het treinverkeer rond Amsterdam zondagavond stillegde en die ook in de nacht van zondag op maandag zal voortduren volgens de NS.

Ook in de buurt van de Johan Cruijff ArenA zitten of staan rond middernacht nog veel groepjes mensen op straat te wachten op vervoer naar huis.

Door de treinstoring moesten veel bezoekers van het concert van Harry Styles alternatief vervoer zoeken. Bij de ingang van de Ziggo Dome wordt rond middernacht water uitgedeeld. Ook kunnen mensen daar op stoelen plaatsnemen en hun telefoons opladen. Al is er niet voor iedereen plek, sommige mensen zitten op de grond.

“We moeten nog super lang wachten en we moeten heel ver reizen”, zeggen de 18-jarige Resa en Lieske, die terug moeten naar Leeuwarden. Zij moeten eerst wachten tot ze worden opgehaald en dan nog naar huis. Ondanks alle problemen hebben de twee het wel heel leuk gehad, laten ze weten.

Voor een aantal anderen is de avond toch een beetje verpest. “We hier zitten tot zeker 02.30 uur”, zeggen twee meisjes die helemaal uit BelgiĆ« komen. Bovendien hadden ze op de heenweg ook vertraging. Al waren ze wel net op tijd voor de show. Voor de 18-jarige Isa en 16-jarige Tess komt er nog bij dat ze maandag gewoon naar school moeten.

“Wij moeten naar Breukelen toe en er rijden gewoon geen treinen”, zegt een 42 jarige-vrouw. “Maar ik ga morgen niet naar school”, reageert haar 17-jarige dochter. Haar moeder is journalist bij een lokale krant. “Ik hoop dat morgenvroeg de treinen rijden en ik op tijd in Breukelen kan zijn.”

Een paar andere wachtende fans vertellen dat zij al eerder waren weggegaan van het concert zodat ze de trein zouden halen. “En toen zagen we dat die waren uitgevallen. Dus we hebben het einde van Harry Styles gewoon gemist en daar balen we van.”