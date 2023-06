Geld voor stikstofmaatregelen boeren in noordelijke provincies

Boeren in de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe kunnen vanaf woensdag een aanvraag indienen voor advies over maatregelen voor het verminderen van de stikstofuitstoot. Zowel het advies als maatregelen tegen de uitstoot worden deels gesubsidieerd door de provincies. “Per bedrijf moet de uitstoot met ongeveer 20 procent worden verminderd”, aldus de Friese gedeputeerde Klaas Fokkinga.

Het gaat om de Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie. De maatregelen moeten de ammoniakuitstoot van stallen verminderen.

Boeren kunnen tussen de 1500 en 3000 euro krijgen voor advies en het maximum voor de investeringen is 60.000 euro per bedrijf. Het advies wordt volledig gedekt en de investeringen voor maximaal 80 procent. De provincies hebben nu een bedrag van 13,75 miljoen beschikbaar gesteld uit een pot van in totaal 55 miljoen euro. De subsidieverlening gaat in delen. “We willen kijken hoe dingen zich ontwikkelen.” Het geld is niet per provincie verdeeld, maar “wie het eerst komt die het eerst maalt”, zegt Fokkinga.

Bedrijven kunnen met het geld alleen investeren in vernieuwingen die bewezen de stikstofuitstoot verminderen. De maatregel verandert niets aan stikstofvergunningen van boeren. “Het komt volledig ten goede aan de natuur”, stelt Fokkinga. Het betekent volgens de gedeputeerde ook niet dat andere maatregelen niet meer nodig zijn, “maar dit kan ook helpen”.