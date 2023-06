Snelrechtzitting met eerste zeven verdachten van stadionrellen AZ

Voor de politierechter in de rechtbank in Alkmaar verschijnen dinsdag de eerste zeven verdachten van de recente supportersrellen in het AZ-stadion. De rechtbank houdt deze week twee themazittingen over het supportersgeweld dat op donderdag 18 mei uitbrak na een thuiswedstrijd van AZ tegen West Ham United.

Na de wedstrijd tussen AZ en West Ham United in het AFAS Stadion, die de Alkmaarse club had verloren met 0-1, bestormden AZ-fans de tribune met supporters van de voetbalclub uit Londen.

Op de eerste themazitting staan de mannen terecht van wie de meesten nog in voorarrest zitten. Ze moeten zich verantwoorden voor openlijke geweldpleging tegen stewards en toeschouwers, en een deel van hen ook voor het mishandelen van een politieagent. De politierechter doet na afloop van iedere zaak direct uitspraak. Woensdag volgt de tweede themazitting met nog eens zeven verdachten.