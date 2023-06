Van der Burg onder vuur over terugsturen Marokkaanse asielzoekers

Vrijwel de hele Tweede Kamer is over staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) heen gevallen tijdens een kort debat over het terugsturen van Marokkaanse uitgeprocedeerde asielzoekers. Van links tot rechts vindt de Kamer het absurd dat Van der Burg spreekt over een succesvolle asieldeal met Marokko, terwijl er tot nu toe maar enkele tientallen asielzoekers zijn teruggestuurd.

“Het kabinet pronkt met de asieldeal, maar die heeft nog weinig effect”, zei PvdA-Kamerlid Kati Piri. Ze had de staatssecretaris voor het wekelijks vragenuur naar de Kamer geroepen, naar aanleiding van het bericht van de NOS en Nieuwsuur dat de deal uit 2021 met Marokko over het terugsturen van overlastgevende asielzoekers nog weinig effect heeft. “Durft u met droge ogen te zeggen dat het een succes is?”, wilde Piri van Van der Burg weten.

“Ja, dat durf ik en doe ik”, zei de staatssecretaris. Nadat de afgelopen jaren geen enkele Marokkaanse asielzoeker, die niet in Nederland mag blijven, was uitgezet, gebeurt dat nu wel. Tot en met mei zijn er veertig Marokkanen uitgezet, zei Van der Burg. Een ander effect van de deal is volgens hem dat er meer Marokkanen vrijwillig zijn teruggegaan.

Met Piri vinden ook andere Kamerleden die veertig uitgezette overlastgevende Marokkanen een lachertje. Het stoort SGP-Kamerlid Roelof Bisschop bovendien dat de staatssecretaris de situatie bagatelliseert. Onder meer JA21 vindt dat het kabinet moet kiezen voor de harde lijn. Daarbij denkt fractievoorzitter Joost Eerdmans aan bijvoorbeeld het intrekken van landingsrechten en ontwikkelingshulp.

Van der Burg voelt daar niets voor. “Met een deal bereik je meer resultaat.” Met de Kamer is hij het wel eens dat het percentage mensen dat wordt uitgezet, omdat zij niet in Nederland mogen blijven, fors omhoog moet.

Op dit moment zitten 203 Marokkanen in vreemdelingendetentie die moeten worden uitgezet. De staatssecretaris heeft geen signalen dat de Marokkaanse regering de afgifte van de benodigde papieren tegenhoudt of dat de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) met knelpunten kampt.