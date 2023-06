Deel belangrijk rapport over sociaal minimum komt pas later

Een rapport over het bedrag dat huishoudens minimaal nodig hebben om rond te komen, komt later dan verwacht. Het lukt de commissie die zich over het sociale minimum buigt niet om voor 30 juni met alle aanbevelingen te komen. De resultaten van een deel van het onderzoek, naar de systematiek van het sociaal minimum, ligt er pas in september. Dat betekent ook dat het kabinet dit deel van het rapport niet kan gebruiken voor de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Carola Schouten (Armoedebeleid) dat de commissie meer tijd nodig heeft “om tot een gedegen advies te komen en om een eindrapport op te stellen”. Het is wel de bedoeling dat er voor de zomer een deelrapport ligt, waarin de commissie vooral ingaat op de hoogte van het sociaal minimum.