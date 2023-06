Gesprek minister, staatssecretaris en burgemeester over Donny M.

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) gaat samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) in gesprek met burgemeester van Sittard-Geleen Hans Verheijen naar aanleiding van het onderzoeksrapport over Donny M.

Onderzoek van het Toezicht Sociaal Domein wees uit dat Donny M. niet altijd passende zorg en ondersteuning kreeg voordat hij de 9-jarige Limburgse Gino ontvoerde en vermoordde. M. was eerder al veroordeeld vanwege de mishandeling en misbruik van een kind en was in beeld bij de forensische jeugdGGZ, de jeugdreclassering, de gemeente en beschermd wonen.

Uit het onderzoek naar de in totaal veertien organisaties en hulpverleners die betrokken waren bij M. na zijn eerdere veroordelingen, is gebleken dat ze vooral de focus hadden op de eigen taken en dat informatie niet goed werd uitgewisseld. Weerwind meldt in een Kamerbrief dat het belangrijk is “dat er grondig onderzoek is verricht en we nu aan de slag kunnen met de aanbevelingen die uit dit onderzoeksrapport naar voren komen.” De minister gaat met de staatssecretaris en de burgemeester “bespreken hoe de diverse landelijke en lokale aanbevelingen het beste kunnen worden opgepakt”.

De gemeente Sittard-Geleen laat weten “alles binnen ons vermogen” te doen om de verbeteringen op te pakken. “Echter, door de geldende wet- en regelgeving in Nederland is de gewenste werkwijze niet op alle punten zomaar door te voeren. Daarvoor hebben we de ministeries van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en JenV (Justitie en Veiligheid) nodig”, aldus de gemeente.

Weerwind zal voor oktober aan de Kamer laten weten of en welke maatregelen er volgen naar aanleiding van het gesprek tussen de drie instanties.

Vorig jaar juni verdween de 9-jarge Gino tijdens het voetballen in Kerkrade. Zijn lichaam werd uiteindelijk gevonden in Geleen, in de buurt van de woning van M. Hij heeft bekend dat hij het jongetje heeft ontvoerd, misbruikt en daarna heeft vermoord.