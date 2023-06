Den Haag: parkeerplekken stranden Scheveningen en Kijkduin vol

De gemeente Den Haag roept strandgangers zaterdagmiddag op niet meer met de auto naar Scheveningen en Kijkduin te komen. De parkeerplekken bij de stranden zijn vol. In plaats daarvan wordt geadviseerd de auto in het centrum te parkeren of om met het openbaar vervoer naar het strand te gaan.

In de ochtend meldde de ANWB al dat het druk was op de wegen richting de stranden. Onder meer richting Zandvoort (Noord-Holland), Katwijk (Zuid-Holland) en de Zeeuwse stranden was er vertraging op de weg.