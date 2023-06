Enorme schuifoperatie station Amsterdam Zuid goed verlopen

Een enorme schuifoperatie op station Amsterdam Zuid is van vrijdag op zaterdag goed verlopen. Het ging om een precisieklus. Een enorm betonnen dakdeel, van 100 meter lang en met een gewicht van ongeveer 2 miljoen kilo, werd op een reizigerstunnel geschoven. Zo’n honderd ge├»nteresseerden kwamen de operatie met eigen ogen bekijken, zegt een woordvoerder van Zuidasdok. Dat is het project waar de werkzaamheden deel van uitmaken.

Het dakdeel is op het station zelf gebouwd, omdat het te lang was om te vervoeren. De woordvoerder spreekt van een spectaculaire operatie, die sneller ging dan verwacht. “We gingen uit van een snelheid van 12 meter per uur, maar al vrij snel haalden we 16 tot 17 meter per uur. Op een gegeven moment zelfs 20 meter per uur.” Voor het schuiven werd onder meer olie gebruikt. Mensen die de operatie wilden bekijken moesten zich vooraf aanmelden.

Om de groeiende reizigersstroom op station Amsterdam Zuid aan te kunnen, wordt er een nieuwe reizigerstunnel gebouwd (de Brittenpassage) en krijgt de al bestaande Minervapassage een metamorfose.