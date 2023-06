BBB kritisch over regeling voor piekbelasters

De BoerBurgerBeweging (BBB) is kritisch over de regeling voor piekbelasters die maandag bekend is gemaakt. De coalitiepartijen zijn tevreden dat er nu duidelijkheid is voor de boeren die veel stikstof uitstoten in de nabijheid van kwetsbare natuurgebieden.

De BBB meent dat aan de regeling nog “veel onduidelijk en niet uitgewerkt” is. Boeren moeten zelf berekenen of ze een piekbelaster zijn. De partij vindt deze procedure ingewikkeld. Er moeten ook nog andere regelingen worden goedgekeurd door de EU en de BBB twijfelt of die regelingen dit jaar nog geopend worden.

Coalitiepartij D66 hoopt dat veel boeren gebruik gaan maken van de regeling, twittert fractievoorzitter Jan Paternotte. VVD’er Thom van Campen wil dat het kabinet nu ook snel komt met innovatie- en extensiveringsregelingen. “Alléén opkoop is een heilloze weg”, laat hij weten.

De regeling is “een belangrijke stap om de onzekerheid bij boerengezinnen over hun toekomst weg te nemen en richting natuurherstel. Tot nu toe lag de focus te veel op het stoppen van boeren”, aldus Derk Boswijk (CDA). Hij vindt wel dat regelingen lang genoeg open moeten staan voor boeren om een “weloverwogen keuze” te kunnen maken.

Op een website kunnen boeren sinds deze dag uitvinden of ze piekbelaster zijn. Zo’n 3000 boeren, van wie ongeveer 60 procent in Gelderland een bedrijf heeft, komen volgens het kabinet in aanmerking voor een uitkoopregeling waarvan de deelname vrijwillig is. Zij wonen binnen een straal van 25 kilometer van een natuurgebied en stoten te veel stikstof uit.