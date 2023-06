Bezoekers rivierstrandjes moeten afstand houden van grote grazers

Recreanten die verkoeling zoeken op strandjes langs de grote rivieren en in de uiterwaarden moeten op minstens 25 meter afstand blijven van de grote grazers. Deze wilde paarden en runderen verblijven altijd in deze gebieden en hebben hun vaste gewoontes, waaronder verkoeling zoeken in het water. Zeker als er jonge dieren zijn hebben zij voldoende ruimte nodig, aldus Free Nature, de natuurorganisatie die de meeste kuddes grote grazers in Nederland beheert.

Free Nature wijst er op dat zwemmen in de grote rivieren sterk wordt afgeraden vanwege de sterke stroming en de zuigkracht van passerende schepen. Maar de organisatie ziet ook dat het op warme dagen steeds drukker wordt langs de rivieren en in de uiterwaarden. “Een recreant moet zich ervan bewust zijn dat hij te gast is in het leefgebied van de grazers”, vindt Free Nature.

Honden mogen niet in water gaan spelen waar ook grote grazers staan. De dieren zien honden als een natuurlijke vijand, aldus Free Nature. In een aantal gebieden zijn loslopende honden zelfs helemaal verboden om de grazers rust te gunnen. Honden moeten altijd aangelijnd zijn.

De meeste runderen en paarden houden zelf ook afstand. Maar als dieren de recreanten gaan opzoeken, is het volgens de organisatie beter om naar een ander plekje te verhuizen. Langs een klein aantal strandjes staan hekken, zodat badgasten en dieren gescheiden blijven. Free Nature raadt zwemmers aan om een badlocatie te kiezen op de site van zwemwater.nl. In die gebieden lopen geen wilde koeien of paarden en wordt de waterkwaliteit gecontroleerd.