Gelders BBB-Statenlid: piekbelastersregeling nog onduidelijk

“De regeling biedt meer onduidelijkheid dan helderheid.” Dat zegt de Gelderse BBB-fractieleider Rik Loeters over de aanpak piekbelasting zoals minister Christianne van der Wal die maandag presenteerde.

Hij zegt dat er onder meer geen helderheid is over de regeling voor boeren die doorgaan en innoveren of extensiveren, dat is het houden van minder dieren per hectare. “Als je naar een restaurant gaat en ze zeggen dat je uit drie menu’s kan kiezen, maar er maar één is waarvan je weet wat het is, dan is dat toch ook geen echte keuze.”

Verder vindt Loeters dat nog onduidelijk is of met de voorgestelde regeling het gewenste natuurherstel wel wordt bereikt. “En dan moeten er ook nog stallen worden afgebroken. Is dat wel zo duurzaam?”

Ook maakt de BBB-fractieleider zich zorgen over de sociale gevolgen voor boeren en hun omgeving als de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd.

Van der Wal maakte maandagochtend bekend dat een boer een piekbelaster is bij de uitstoot vanaf 2500 mol stikstof. Deze boeren kunnen zich laten uitkopen voor 120 procent van de waarde van hun bedrijf. De regeling is vrijwillig. In totaal gaat het om ongeveer 3000 boeren die onder deze piekbelastersaanpak vallen. Ongeveer 60 procent van hen heeft het bedrijf in Gelderland