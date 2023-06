Er woedt een grote natuurbrand in het Purmerbos in Purmerend (Noord-Holland), meldt Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Hoe groot het gebied is waar brand woedt, wordt nog in kaart gebracht, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het gaat om meerdere brandhaarden.

De brandweer roept mensen op niet naar het Purmerbos te komen. Meerdere eenheden zijn uitgerukt om de brand te bestrijden.

Het bos wordt beheerd door Staatsbosbeheer.