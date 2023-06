Ruim miljoen euro aan schadeclaims om schietpartij zorgboerderij

In de zaak over de schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en een moord in een schoenmakerij in Vlissingen, in mei vorig jaar, hebben 37 slachtoffers en nabestaanden voor in totaal ruim een miljoen euro aan schadeclaims ingediend. Dat bleek maandag in de rechtbank in Rotterdam op de tweede zittingsdag van het strafproces tegen John S. (39) uit Oud-Alblas.

De rechtbank trekt de hele dag uit voor het spreekrecht. Ruim twintig slachtoffers en nabestaanden maken daar gebruik van. Ook bespreekt de rechtbank de 37 ingediende schadeclaims voor het vergoeden van materiƫle schade, zoals begrafeniskosten, en immateriƫle schade.

S. wordt verdacht van moord op een 60-jarige schoenmaker uit Vlissingen op 4 mei vorig jaar. Twee dagen later kwam S. gewapend naar de zorgboerderij. Bij de schietpartij kwamen een vrouw van 34 jaar en een meisje van 16 jaar om het leven en raakten een 20-jarige vrouw en een jongen van 12 gewond.

Het strafproces begon begin april, maar werd na de eerste zittingsdag onderbroken door persoonlijke omstandigheden van een van de drie rechters. De voorzitter had acute gezondheidsproblemen en moest met spoed naar het ziekenhuis, vertelde hij bij aanvang van de zitting.

Een advocaat sprak namens de echtgenote en kinderen van de schoenmaker in Vlissingen. “Dit gebeuren heeft ons diep geraakt. We zijn geschokt door de manier waarop hij gevonden is en door de zinloosheid van deze daad”, zei hij. De familie van de schoenmaker had ook aandacht voor de schietpartij op de zorgboerderij, door de andere nabestaanden sterkte te wensen.

Het spreekrecht begon met het meisje dat door S. werd bedreigd. Ze kenden elkaar van de zorgboerderij, waar S. werd weggestuurd vanwege zijn relatie met de minderjarige. Het meisje had voorafgaande aan de moorden een foto van hem ontvangen met daarop het wapen en handschoenen met een motief van een skelet. Na de moord in Vlissingen kreeg ze een foto van het slachtoffer met een aan haar gericht briefje op zijn buik. “Ik voel me machteloos”, zei ze. “Ben nog heel erg angstig en verdrietig. Meneer S. heeft mijn leven kapotgemaakt.”

Nabestaanden van de 34-jarige medewerkster van de zorgboerderij, het eerste slachtoffer van de schietpartij, benadrukten het grote gemis. “Mijn dagen zijn donker zonder jou. Ieder moment dat ik aan jou denk overheersen de pijnlijke beelden in plaats van de mooie herinneringen”, zei de schoonzus.