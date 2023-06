8 jaar cel voor schoonzoon Mink K. voor cocaïnehandel

De schoonzoon van de in de onderwereld bekende Mink K. is dinsdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 8 jaar cel vanwege betrokkenheid bij twee cocaïnetransporten. De 42-jarige Najim Z. werd vorig jaar samen met K. opgepakt in Libanon.

De transporten vonden in maart 2020 (750 kilo) en januari 2021 (840 kilo) plaats. Justitie eiste eerder 12 jaar cel tegen hem. “Het wordt geen 12 jaar, maar ik heb alsnog geen goed nieuws voor u”, zei de rechter bij aanvang van de uitspraak.

Het Openbaar Ministerie zei eerder de man te zien als een crimineel contact van Ridouan Taghi, die terechtstaat in het liquidatieproces Marengo. In rapportages van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie wordt Z. genoemd als de man die zijn financiële zaken regelt. Hij stond in deze zaak hier niet voor terecht.

Het bewijs tegen hem bestaat uit berichten vanuit de dienst SkyECC, die in handen van justitie zijn gekomen.

Z. heeft ontkend in de zaak. Zijn advocaten vroegen eerder om vrijspraak en wezen er ook op dat bewijs in hun ogen onrechtmatig is verkregen. Een politiemedewerker griste namelijk de telefoon weg van een familielid van Z. tijdens een bezoek aan dierentuin Artis. Daarna ontfutselde de politie de inlogcode door het familielid te benaderen met het bericht dat de telefoon was teruggevonden in een trein. De rechtbank vond dit “een inbreuk” op de rechten van het familielid, maar dit leidde niet tot gevolgen voor de ontvankelijkheid van het OM.

Toevalligerwijs vindt dinsdag in de rechtbank van Rotterdam de inhoudelijke behandeling plaats tegen Mink K. Hij hoorde 9 jaar cel tegen zich eisen voor de vermeende betrokkenheid bij coketransporten en het opzetten van een cocaïnewasserij.