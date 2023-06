Kabinet wil meer huisartsen, maar snijdt in opleiding geneeskunde

Het kabinet heeft besloten het aantal opleidingsplekken voor huisartsen en gezondheidszorgpsychologen te verhogen. Ook moeten meer tandartsen worden opgeleid, wil het kabinet. Het aantal opleidingsplekken geneeskunde wordt vanaf studiejaar 2024-2025 verlaagd van 3050 naar 3015 plaatsen.

Het kabinet zet vooral in op versterking van de zogeheten eerstelijnszorg, zoals huisartsen. Op advies van het zogeheten Capaciteitsorgaan wordt het aantal opleidingsplekken in 2024 met 84 uitgebreid naar 954. In 2026 komen daar nog eens 81 opleidingsplekken bovenop.

Dat schrijven de ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid), Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) aan de Tweede Kamer. Omdat de vraag naar zorg de komende jaren blijft groeien, moeten voldoende zorgmedewerkers worden opgeleid. Ieder jaar stelt VWS, mede op basis van het capaciteitsplan, het aantal beschikbare opleidingsplaatsen vast voor de (medische) vervolgopleidingen. Het Capaciteitsorgaan maakt dat plan.