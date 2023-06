Ollongren wil pas reageren op aanslag Nordstream na onderzoeken

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) zal niks zeggen over de aanslag op de Nord Stream-pijpleiding zolang onderzoeken van onder meer Duitsland en Denemarken niet zijn afgerond. De pijplijn werd vorig jaar september opgeblazen.

De minister reageerde op berichtgeving van de NOS dat de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD de Amerikanen vorig jaar juni heeft geïnformeerd over plannen van de Oekraïners om Nord Stream op te blazen. De Amerikanen zouden de regering in Kyiv hebben gewaarschuwd dit niet te doen. Drie maanden later werd de pijplijn opgeblazen vrijwel volgens het scenario dat de MIVD had geschetst, aldus de NOS.

Het is nog steeds onduidelijk wie de Nord Stream-pijpleiding saboteerde. In eerste instantie werd gewezen naar Rusland, maar de laatste tijd wordt ook vaker Oekraïne genoemd. Via Nord Stream stroomde gas van Rusland naar West-Europa.