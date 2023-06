Strafzaak moord Peter R. de Vries wordt begin 2024 behandeld

Voor de behandeling van de strafzaak over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft de rechtbank in januari en februari volgend jaar maar liefst twaalf zittingsdagen ingepland. Dat zei de rechter dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in de omvangrijke zaak met negen verdachten.

De Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later. De twee mannen die de moordaanslag zouden hebben uitgevoerd, Kamil E. en Delano G., werden vrijwel direct daarna gepakt. Tegen hen is vorig jaar al een levenslange gevangenisstraf geƫist, maar dat onderzoek is op 11 juli vorig jaar heropend nadat het Openbaar Ministerie met een nieuwe getuige op de proppen was gekomen.

Deze getuige, aangeduid met het nummer 5089, zou een vriend van verdachte en vermeende opdrachtgever Krystian M. zijn geweest en van hem informatie over de moord hebben gekregen. De twee onderzoeken naar de vermeende uitvoerders en vermeende opdrachtgevers werden vervolgens samengevoegd tot een strafzaak.