Vakken wegstrepen wordt makkelijker voor studerende werkenden

Werkenden die een opleiding willen volgen, moeten als het aan onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma ligt vakken weg kunnen strepen die zij vanwege hun ervaring al beheersen. Dat moet het aantrekkelijker maken om een carrièrewissel te maken om aan de slag te gaan in tekortsectoren als het onderwijs, de techniek of de zorg. Om dit te regelen hebben ze een aantal wijzigingen aangebracht in een wetsvoorstel over leeruitkomsten.

Voor het behalen van een diploma wordt het bepalend of studenten de stof beheersen en niet of zij het hele studieprogramma hebben doorlopen. Als een student op het werk bepaalde kennis op kan doen, moet het mogelijk worden om colleges waar hetzelfde wordt geleerd over te slaan. Dat is ook mogelijk als zij kunnen aantonen dat zij vanwege eerder opgedane werkervaring een deel van de materie al beheersen. De ministers zijn tevreden met experimenten met zulke “flexibele leerroutes” en willen deze manier van leren daarom opnemen in de wet.

De ministers doen ook een aantal andere voorstellen om voltijdopleidingen flexibeler te maken voor werkenden. De plannen zijn gericht op een aantal studies die een grote praktijkcomponent hebben, zoals lerarenopleidingen. Studenten van deeltijd- en duale opleidingen hebben nu al meer vrijheid om hun studierooster zelf te bepalen.

Wiersma hoopt hierdoor meer werkenden kiezen voor een lerarenopleiding. “Voor zij-instromers is het meestal financieel gezien niet mogelijk om lang zonder werk en inkomen te zitten”, zegt de minister. “Met dit wetsvoorstel verkorten we voor hen de opleidingsduur, waardoor ze sneller voor de klas kunnen.”