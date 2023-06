Amnesty blij met vervolging voor geweld bij intocht Sint Staphorst

Amnesty International Nederland en actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zijn blij met de beslissing van het Openbaar Ministerie om vier mannen te vervolgen voor ongeregeldheden tijdens de sinterklaasintocht in Staphorst op 19 november vorig jaar. De verdachten maakten deel uit van een grote groep mensen die demonstranten van KOZP tegen wilden houden op de A28.

De groep blokkeerde de afrit naar Staphorst op de A28 en viel auto’s en mensen van KOZP aan. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan openbaar geweld tegen personen en goederen. Leden van de actiegroep en waarnemers van Amnesty International hebben doodsangsten uitgestaan, bleek in mei al uit een onderzoek dat de gemeente Staphorst liet doen. Volgens KOZP kampt een aantal leden van de actiegroep nog met de traumatische gevolgen van het gebruikte geweld.

“Die dag is er een aantal serieus strafbare feiten gepleegd”, zegt Amnesty in een verklaring. “KOZP-demonstranten, Amnesty-waarnemers en journalisten hebben aan den lijve ondervonden hoe zeer de situatie uit de hand liep.” Voorman Jerry Afriyie van KOZP noemt het goed dat “eigenrichting tegen andere burgers wordt ontmoedigd”. KOZP verwacht dat er nog meer mannen vervolgd gaan worden, omdat de actiegroep beelden van zeker acht relschoppers bij de politie heeft ingeleverd.

Volgens Amnesty is vreedzaam demonstreren “op een actieve manier verhinderd en dat is niet alleen in strijd met het demonstratierecht, maar ook strafbaar”. De verdachten zijn drie mannen uit Staphorst van 20, 22 en 27 jaar en een man uit Twenterand van 39 jaar.