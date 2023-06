Brand uitgebroken in Rotterdams gaycafé

In een horecapand aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio. Op de benedenverdieping van het gebouw is Gay- & Dragcafé Bonaparte gevestigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Een aantal mensen uit bovenliggende appartementen heeft waarschijnlijk rook ingeademd en is door ambulancepersoneel ter plaatse nagekeken. Onduidelijk is nog of zich nog mensen in het pand bevinden. Het café was gesloten toen de brand uitbrak.

De brandweer is met meerdere blusvoertuigen in de winkelstraat aanwezig. De veiligheidsregio roept omwonenden op om uit de rook te blijven en zo nodig deuren en ramen te sluiten.