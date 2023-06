NiNsee: confronterende betrokkenheid Staat bij slavernijverleden

De Nederlandse staat was “doelbewust, langdurig en structureel” betrokken bij de koloniale slavernij in de Atlantische en Aziatische wereld. Dat zeggen onder meer het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Deze instituten hebben meegewerkt aan het donderdag gepubliceerde onderzoek. De betrokkenheid van de Staat bij het slavernijverleden noemen de onderzoekers “confronterend”.

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft het boek Staat en slavernij, dat de basis moet vormen voor verder onderzoek, donderdag in ontvangst genomen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

“Slavernij werd doelbewust een fundament gemaakt in het koloniale optreden van Nederland in Afrika, de Amerika’s en Azië. De Nederlandse staat en zijn voorlopers waren daar direct verantwoordelijk voor”, aldus Matthias van Rossum, onderzoeker bij IISG. Zo werd beleid gemaakt en werden initiatieven gesteund die de koloniale slavernij “mogelijk maakten”.

De University of Curaçao zegt dat de impact van de koloniale slavernij op de Caribische delen van het koninkrijk enorm is “en lang weinig besproken en bestudeerd is geweest. De uitwerking van slavernij hield niet op bij de afschaffing. Staat en slavernij laat de verschillende geschiedenissen en doorwerkingen van de gekoloniseerde landen zien.”

NiNsee zegt hierop dat de studie die donderdag is gepubliceerd daarom niet alleen voor Nederland van belang is, maar “juist ook voor Suriname en andere voormalige gekoloniseerde samenlevingen. Het toont namelijk hoe vormend het Nederlandse koloniale slavernijverleden is geweest en hoeveel impact deze doorwerkingen nog hebben.”