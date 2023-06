Ontwerp van Prinses Margriettunnel in A7 deugde niet

Het ontwerp van de Prinses Margriettunnel in de snelweg A7 tussen Sneek en Joure deugde niet. De zogeheten trekpalen die de fundering van de tunnel vormen waren te licht en niet van goede kwaliteit, er zijn er te weinig geplaatst en ze hadden dieper in de grond geslagen moeten worden. Dat is de reden dat het wegdek van een tunneldeel in december vorig jaar ineens omhoog kwam. Rijkswaterstaat is donderdag begonnen met het herstelwerk, dat ongeveer een jaar gaat duren.

De tunnel is in de jaren zeventig van de vorige eeuw gebouwd. Zo’n tunnel moest volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat ook toen negentig tot honderd jaar dienst kunnen doen. In de jaren zeventig was er weliswaar veel minder verkeer en werd er ander bouwmateriaal gebruikt dan nu, maar een feit blijft dat de tunnel na ruim veertig jaar al bezweken is en dat de bouw dus anders aangepakt had moeten worden, zegt de woordvoerder. Er zijn meer tunnels in Nederland op zo’n manier gebouwd en die worden nu ook onderzocht.

Rijkswaterstaat gaat nu ruim 1450 nieuwe trekpalen tussen de oude palen plaatsen. Daardoor wordt de hele fundering vernieuwd en versterkt. Ook worden de tunnelwanden steviger verankerd. Rijkswaterstaat denkt ongeveer een jaar nodig te hebben voor het karwei, maar heeft een vergelijkbare klus nog nooit eerder gedaan en weet dus niet precies hoe het zal verlopen. Het herstel gaat zeker tientallen miljoenen euro’s kosten.

Tijdens de werkzaamheden blijft één rijstrook in beide richtingen beschikbaar voor verkeer. Dat moet dus rekening houden met hinder en vertraging