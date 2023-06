Opluchting bij natuurclubs dat natuurherstelwet niet verworpen is

Natuur- en milieuorganisaties zijn opgelucht dat donderdag in het Europees Parlement geen meerderheid is behaald voor het verwerpen van de natuurherstelwet. Een voorstel om de wet van Eurocommissaris Frans Timmermans te verwerpen, kreeg evenveel stemmen voor als tegen. Na urenlang stemmen over honderden mogelijke aanpassingen was er uiteindelijk geen tijd meer voor een eindstemming.

De natuurorganisaties hopen dat de natuurherstelwet uiteindelijk aangenomen wordt, omdat deze “een uitweg biedt in de klimaat- en biodiversiteitscrisis”, zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds, namens in totaal dertien organisaties. “Dat de wet niet is verworpen betekent nog niet dat het een gelopen race is. Hopelijk ziet de milieucommissie van het Europees Parlement uiteindelijk in dat we geen seconde meer te verliezen hebben.”

De stemming van het EU-parlement is opgeschort tot later deze maand. Ook moeten minister Christianne van der Wal (Natuur & Stikstof) en de andere Europese milieuministers nog hun positie bepalen. De natuur- en milieuclubs roepen op dat Europese lidstaten niet aan “kortetermijnpolitiek” doen. “De natuurherstelwet is cruciaal om de internationale afspraken over klimaat en biodiversiteit in 2030 te halen en alle aangetaste ecosystemen effectief te herstellen”, zegt Harm Dotinga van Vogelbescherming Nederland. “Dat is van groot belang voor onze gezondheid en voedselzekerheid op de lange termijn.”

Onder de organisaties vallen onder meer Milieudefensie, Greenpeace, Landschappen NL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging. Ze wijzen erop dat meer dan zestig grote bedrijven en duizenden wetenschappers hebben opgeroepen de natuurherstelwet te steunen. Tegenstanders van de wet vinden de maatregelen te ver gaan en zijn bang dat het in Nederland daardoor onmogelijk wordt om nog te bouwen en te boeren.