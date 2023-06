EU-parlementariër Sophie in ’t Veld stapt van D66 over naar Volt

Europarlementariër Sophie in ’t Veld stapt van D66 over naar Volt. Ze heeft vrijdagmorgen aan partijvoorzitter Victor Everhardt laten weten dat ze na dertig jaar haar lidmaatschap van D66 opzegt, schrijft ze in een op Twitter gedeelde brief aan de leden van D66.

In ’t Veld noemt de “sociaal-liberale, progressieve, radicaal pro-Europese visie van Volt” als reden van de overstap. Volgens haar sluit die beter aan bij haar visie, en is het Europagevoel bij D66 de laatste jaren “blijven steken in abstract idealisme, ietwat sleets en werktuigelijk.”

De 59-jarige politica is per direct geen Europarlementariër meer voor D66, zegt de D66-woordvoerder in Brussel. Ze gaat voorlopig verder als onafhankelijk lid in het Europees Parlement. Volgend jaar juni zijn er Europese verkiezingen en krijgt Nederland er bovendien als de lidstaten dat goedkeuren twee zetels bij.

D66 en D66’ers zijn nog steeds warm voorstander van de Europese Unie, schrijft In ’t Veld in haar afscheidsbrief, en zo “worden we ook nog steeds gezien door de buitenwacht”. Maar bij D66 staat volgens haar de nationale politiek steeds meer centraal, en “steeds vaker ten koste van onze Europese doelen”. Het is in een tijd van “razendsnelle veranderingen in de wereldorde” niet het moment voor “schuifelpasjes”.

Het besluit heeft In ’t Veld “met een zeer zwaar gemoed, grote innerlijke verscheurdheid en hartzeer” genomen, schrijft ze.