Flevoland wil 1 miljard euro voor aanpak landelijk gebied

De provincie Flevoland denkt 1 miljard euro nodig te hebben van het Rijk om de plannen voor het landelijk gebied, natuur en landbouw mogelijk te maken. De provincie publiceerde vrijdag een conceptplan dat de komende twee weken wordt besproken in het provinciehuis.

Iedere provincie moet voor 1 juli een programma indienen bij het Rijk over de inrichting van het landelijk gebied, het zogeheten Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), dat in Flevoland FPLG heet. Het Rijk heeft een zogeheten transitiefonds van 24,3 miljard euro gereserveerd voor de provincies, die op basis van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) een eigen plan maken.

Dat bedrag lijkt bij lange na niet voldoende, aangezien de zes provincies die een bedrag bekend hebben gemaakt al op 22,7 miljard zitten. Limburg zit daar nog niet bij, maar die provincie zei 2 tot 6 miljard nodig te hebben.

Flevoland zet in op het verduurzamen van de landbouw in samenspraak met de boeren en het bevorderen van de biodiversiteit en natuurherstel in de provincie. Grote delen van het plan zijn bestaand beleid dat vooral op natuurgebied is aangescherpt.