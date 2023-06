Expert: regels nodig om buitenkant woning brandveilig te houden

De overheid moet met regelgeving komen voor het installeren van zonnepanelen op gebouwen om branden te voorkomen. Die oproep doet het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) maandag na de brand in een huizenblok in Arnhem zondag. Volgens het kennisinstituut werd het blussen van de brand bemoeilijkt doordat er te veel zonnepanelen aaneengesloten naast elkaar waren gelegd.

Volgens het NIPV is de brand in Arnhem van die omvang in Nederland bijzonder. “Bij de woningen in Presikhaaf is het hele huizenblok aaneengesloten vol gelegd met panelen”, zegt Nils Rosmuller van NIPV. “Daardoor verspreidt het vuur zich onbeperkt buiten de woning over het dak van het ene naar het andere huis.” Een zogenoemde stoplijn aanleggen werd daardoor volgens Rosmuller onmogelijk gemaakt. Dat is een lijn die de brandweer nathoudt om onder meer te voorkomen dat de brand overslaat.

Volgens Rosmuller zijn er wel regels en veiligheidseisen voor brandveiligheid in woningen. Die zouden er ook moeten komen voor de buitenkant van huizen. De onderzoeker ziet dat het aantal branden waar zonnepanelen bij betrokken zijn, toeneemt. Tot 2022 waren er volgens hem gemiddeld jaarlijks zo’n 35 branden met zonnepanelen. Dit jaar zijn dat er al 55.

Rosmuller raadt bewoners en installateurs aan om niet al te veel zonnepanelen naast elkaar te leggen, zodat bij brand een stoplijn kan worden aangelegd. “Als je een halve meter vanuit je eigen woning vrijhoudt en de buren doen dat ook, dan heb je een meter afstand om de brand te beheersen.” Daarnaast raadt Rosmuller aan om een erkende installateur naar de zonnepaneelinstallatie te laten kijken.

Volgens de brandweer is de brand in Arnhem begonnen in de keuken van een woning. Het is niet bekend wat er precies in brand is gevlogen. Acht woningen aan de Van Kinsbergenstraat zijn daardoor onbewoonbaar geworden.