Rechtbank: niet duidelijk of Marengo vertraging gaat oplopen

De rechtbank heeft nog geen idee hoe de strafzaak Marengo verder moet nu hoofdverdachte Ridouan Taghi zonder advocaat zit. De situatie werd maandag in beslotenheid besproken in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Na ruim een uur achter gesloten deuren, werden pers en publiek weer toegelaten. Meer dan een minuut had de rechtbankvoorzitter vervolgens niet nodig: “Het is niet duidelijk of dit tot vertraging gaat leiden. De zaak wordt aangehouden tot de volgende pro-formazitting op 14 juli.”

Het voornemen van Taghi om niks te zeggen als zijn verdedigingssituatie in het openbaar zou worden besproken was voor de rechtbank een zwaarwegend argument om de deuren te sluiten voor pers en publiek, lichtte de voorzitter toe. Waarover daarna precies gesproken is, vertelde de rechter niet. “We kunnen er niet over in detail treden omdat dit vertrouwelijke materie is”, zei de voorzitter. Wel werd duidelijk dat Taghi nog altijd op zoek is naar advocaat.

Taghi – die eerder een levenslange straf tegen zich hoorde eisen – heeft momenteel geen advocaat meer. Zijn advocaat Inez Weski werd gearresteerd en legde de verdediging daarna neer. Weski werd opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Na een voorarrest van ongeveer anderhalve maand, is ze nu weer op vrije voeten.

Advocaat Michael Ruperti heeft inmiddels laten weten op verzoek van Taghi een verdedigingsteam samen te gaan stellen. Het is onduidelijk of hij zelf ook zitting gaat nemen in dat team. De rechtbankvoorzitter zei dat Ruperti zich nog niet officieel had gemeld als raadsman van Taghi.

Taghi woonde de zitting maandag op eigen verzoek via een videoverbinding bij. De rechtbank ging ook in dat verzoek mee, maar de voorzitter van de rechtbank gaf aan dat hij wil kijken of het goed gaat, anders moet hij de volgende keer toch naar de rechtbank komen.

Marengo is inmiddels, ruim vijf jaar na de start, in de afrondende fase. Taghi wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties en pogingen daartoe.

De uitspraak staat gepland op 20 oktober. De rechtbank heeft recentelijk laten weten dat die planning nog altijd overeind staat, maar diverse advocaten – onder wie Ruperti en Weski’s zoon Guy – hebben daar openlijk hun twijfel over uitgesproken.