Ambtenaar gemeente Den Haag krijgt celstraf voor valse paspoorten

Een voormalige ambtenaar van de gemeente Den Haag is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het maken van acht valse paspoorten. Hij krijgt een celstraf opgelegd van 32 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Ook mag hij van de rechtbank Den Haag zes jaar lang niet werken bij een overheidsinstantie die identiteitsbewijzen afgeeft.

Volgens de rechtbank heeft de man kans gezien om het aanvraagproces van paspoorten te manipuleren. Hij heeft zelf aanvraagformulieren ingevuld, betalingen verricht en gebruikgemaakt van biometrische gegevens van nietsvermoedende burgers aan de balie. De rechtbank vindt dat hij “op geraffineerde wijze misbruik heeft gemaakt van zijn positie als ambtenaar bij de afdeling burgerzaken”.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden vier jaar celstraf geƫist, waarvan een jaar voorwaardelijk, en een beroepsverbod van zeven jaar. De man werkte sinds maart vorig jaar als uitzendkracht bij de gemeente. Hij werd in september aangehouden na een onderzoek van de rijksrecherche.

De zaak kwam aan het rollen doordat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) vorig jaar ontdekte dat de pasfoto voor op een nieuw rijbewijs afweek van eerdere foto’s. De RDW meldde dit bij de gemeente, die aangifte deed. Ook werd in september een verdachte aangehouden die een vals paspoort in zijn bezit had. Deze man moest nog een straf uitzitten van bijna elf jaar.

Vorig jaar december werd, in een andere zaak, een ambtenaar van de gemeente Den Haag veroordeeld voor het vervalsen van paspoorten voor zware criminelen. Zowel bij Ridouan Taghi en Naoufal F. werden paspoorten gevonden die naar haar waren te herleiden. Zij kreeg van de rechtbank Amsterdam een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Een tussenpersoon, die de rechtbank “de schakel tussen de boven- en onderwereld” noemde, kreeg twee jaar cel. Vanwege die zaak had Den Haag de regels aangescherpt.