Protest op Curaçao tegen ‘koloniale’ naam Willemstad

De Curaçaose activist en politicus Marlon Regales stelt de naam Willemstad, de hoofdstad van het Antilliaanse eiland, ter discussie. Volgens hem is het een koloniale naam en is die niet meer van deze tijd. Hij wil dat Curaçaose experts bijeenkomen om te praten over nieuwe benamingen.

Dat geldt volgens hem ook voor andere namen die ooit door Nederland zijn gegeven, zoals Julianaplein en West Indische Compagniestraat. Dit is volgens hem een gevolg van een beweging die is te zien in veel landen.

“In Amerika beschadigen ze standbeelden van Columbus. We moeten voorkomen dat hier op Curaçao ook mensen hiervoor de straat opgaan en dingen gaan vernielen. Daarom moeten we beginnen na te denken over veranderingen”, aldus Regales, die reageerde op een oproep van de onafhankelijkheidsbeweging Independence for St. Martin Foundation.

Die benaderde vorige week het parlement van Sint Maarten met het verzoek de officiële naam van de hoofdstad te veranderen in Great Bay. Volgens de stichting is de naam Philipsburg “beledigend”. Het parlement van Sint Maarten zegt het voorstel in overweging te nemen.