Minister gaat fraudecontroles bij DUO tegen het licht houden

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf gaat samen met uitvoeringsinstantie DUO “grondig” kijken of de procedures om fraude met de studiefinanciering tegen te gaan wel deugen. Aanleiding is een onderzoek van Investico en NOS op 3 waaruit naar voren komt dat studenten met een migratieachtergrond veel vaker worden beschuldigd van gesjoemel. DUO noemt de bevindingen een duidelijk en verontrustend signaal.

“Ik neem dit signaal bijzonder serieus”, zegt Dijkgraaf. “Het kan niet zo zijn dat bij controles bepaalde groeperingen er ten onrechte worden uitgepikt.” Hij wijst erop dat dit ook gebeurd is in het geruchtmakende schandaal rond de kinderopvangtoeslag. De overheid moet “zo zorgvuldig mogelijk zijn bij het inrichten van een eerlijk controlesysteem”, vindt de minister.

DUO zegt bij de controle op fraude enkel naar objectieve criteria te kijken. Etniciteit, geslacht of “enig ander kenmerk” wordt niet meegenomen. “De bevindingen zijn voor DUO aanleiding om het controlesysteem structureel te gaan evalueren, om zo onbedoelde bijeffecten te voorkomen”, laat een woordvoerster weten.

“DUO doet dagelijks zijn uiterste beste om iedere burger te geven waar hij of zij recht op heeft. Daarin zijn we niet onfeilbaar.” Verder wil DUO kijken hoe studenten betere voorlichting kunnen krijgen over de uitwonendenbeurs om “onbedoeld misbruik van de beurs” te voorkomen.