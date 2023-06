Rabobank teleurgesteld na klappen landbouwakkoord

De Rabobank is “teleurgesteld” dat de gesprekken over het landbouwakkoord zijn mislukt, zegt een woordvoerster. “Wij vinden het belangrijk dat de Nederlandse landbouw verder verduurzaamt en dat de boeren een goede boterham kunnen blijven verdienen. Daarom hoopten we op een breed gedragen akkoord om dat verdienmodel voor elkaar te krijgen. Dat is nu onduidelijk geworden”, aldus de zegsvrouw.

Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) stapte dinsdagavond op omdat er in de ogen van de boerenorganisatie onvoldoende stappen zijn gezet om boeren en tuinders perspectief en inkomenszekerheid te bieden. LTO noemt onder meer dat een robuust verdienmodel voor Nederlandse boeren en tuinders ontbrak.

Rabobank komt volgens de woordvoerster in een later stadium nog met een uitgebreide reactie.