Tweede Kamer volgende week in debat over geklapt landbouwakkoord

De Tweede Kamer wil nog volgende week in debat met landbouwminister Piet Adema en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) over het geklapte landbouwakkoord. Woensdag werd duidelijk dat de onderhandelingen officieel worden beëindigd, nadat eerder boerenorganisatie LTO wegliep uit het overleg. Op aanvraag van BBB-voorvrouw Caroline van der Plas gaat de Kamer hierover in gesprek.

Meerdere fracties waaronder BBB, GroenLinks, PvdA en JA21 zien graag meer bewindslieden bij het debat. De namen van onder meer premier Mark Rutte, klimaatminister Rob Jetten en minister Sigrid Kaag (Financiën) werden genoemd. Of ze erbij zijn is nog niet zeker: Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp benadrukt dat het kabinet over zijn eigen afvaardiging gaat.

Een ander breed gedeeld verzoek was het aanleveren van stukken over het huidige landbouwakkoord, inclusief de laatste doorrekeningen. Partijleider Jesse Klaver (GroenLinks) gaf aan de documenten uiterlijk maandagavond te willen ontvangen, zodat er voldoende tijd is om in te lezen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman voegde hieraan toe dat ze ook het plan van Adema wil zien dat hij naar eigen zeggen achter de hand had voor als het landbouwakkoord zou klappen. Van der Plas wil dat voor het debat een hele dag de tijd wordt genomen.

Voor de regeringscoalitie is het mislukken van het akkoord een gevoelige klap. Het akkoord was een voorstel van adviseur Johan Remkes en moest niet alleen afspraken vastleggen tussen kabinet en de boeren, maar ook de kloof tussen de politiek en de agrarische sector verkleinen. Vanwege de stikstof- en klimaatcrisis staan boeren grote veranderingen te wachten.