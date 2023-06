Commissie gaat toekomst CDA Limburg onderzoeken

Het CDA in Limburg stelt een commissie in die de toekomst van de partij in deze provincie gaat onderzoeken. Volgens huidig voorzitter Harold Schroeder van het CDA in Limburg gaat de opdracht aan de commissie “over hoe de Limburgse christendemocratie het beste bij elkaar kan blijven om het netwerk in stand te houden. De commissie mag dat onafhankelijk onderzoeken.”

Komende zaterdag beslist de algemene ledenraadsvergadering van CDA Limburg over de instelling van de commissie. De ledenraad debatteert verder over “het versterken van de onderlinge band binnen Limburg en een breed gedragen opdracht aan de landelijke leiding van de partij”, blijkt uit de uitnodiging voor de bijeenkomst. Verder gaat het CDA Limburg op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Ook bespreekt de ledenbijeenkomst het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie in Provinciale Staten. Het CDA maakt daar deel van uit, samen met BBB, VVD, PvdA en SP. Het nieuwe college wordt vrijdag geïnstalleerd, dus de vergadering zaterdag is vooral een terugblik. Fractievoorzitter Michael Theuns van het CDA in de Limburgse Staten licht zaterdag samen met zijn fractie het akkoord toe en beantwoordt vragen hierover.