Laatste waterschappen presenteren net voor deadline nieuw bestuur

Vlak voordat de deadline afloopt, presenteren ook het Waterschap Holland Delta en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard komende week hun bestuur voor de komende vier jaar. Hollandse Delta doet dat woensdag 28 juni, Schieland en de Krimpenerwaard een dag later (29 juni). Dat is ook de uiterste dag waarop de waterschappen een nieuw dagelijks bestuur moeten hebben gevormd. De waterschapsverkiezingen vonden op 15 maart plaats, tegelijk met die van de Provinciale Staten.

In 19 van de 21 waterschappen is de formatie al afgerond en zijn de nieuwe bestuurders (hoogheemraden) benoemd. Waterschap Hollandse Delta heeft wel al een tijdje een bestuursakkoord, genaamd ‘Waterambities verenigd’. Nu is ook een nieuw college van vijf heemraden gevormd, met vertegenwoordigers van onder meer BBB en VVD. Zij moeten het bestuursakkoord gaan omzetten in een uitvoeringsprogramma.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard presenteert op 29 juni het nieuwe bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van Water Natuurlijk (de grootste partij), VVD, PvdA en de gecombineerde fracties Ongebouwd en Natuurterreinen. Hun coalitieakkoord heet Samen werken aan toekomstbestendig waterbeheer in een turbulente tijd. De BBB heeft geen plek in het bestuur gekregen.