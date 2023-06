Minister Dijkgraaf zet fraudecontrolesysteem DUO stil na kritiek

Het computersysteem dat de Dienst Uitvoering Onderwijs gebruikt om te bepalen welke studenten worden gecontroleerd op fraude met hun studiefinanciering, wordt per direct stilgezet door verantwoordelijk minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs). Dat doet hij naar aanleiding van berichten van NOS op 3, Investico en het Hoger Onderwijs Persbureau dat studenten met een migratieachtergrond hier opvallend vaak op worden gecontroleerd.

DUO mag alleen nog controles op studenten uitvoeren op basis van een willekeurige steekproef. Het doel van deze controles is om erachter te komen of studenten zeggen dat ze op kamers wonen, zodat ze een hogere beurs ontvangen, terwijl ze eigenlijk bij hun ouders wonen. Woensdag kondigde Dijkgraaf om “grondig” te gaan kijken of de procedures van DUO om fraude tegen te gaan wel deugen. In juli gaat de minister verdere stappen aankondigen.

“Het kan gewoon niet zo zijn dat bepaalde specifieke groeperingen er bij controles worden uitgepikt, zelfs als dat onbedoeld is”, zei Dijkgraaf hier donderdag over tijdens een debat. “De pijnlijke lessen van de kinderopvangtoeslagaffaire, die hier net ook werden genoemd, maken het dat het kabinet en DUO het, meer dan ooit, denk ik, aan hun stand verplicht zijn om elk signaal van discriminatie tot op de bodem te onderzoeken.”