Gewonden bij schietincidenten Rotterdam

In de nacht van zaterdag op zondag zijn twee gewonden gevallen bij schietincidenten in de gemeente Rotterdam. In beide zaken is de toedracht volgens de politie nog niet duidelijk.

Een man werd geraakt toen er werd geschoten op het Kruiskadehof in het centrum van de stad. Aan het incident ging volgens de politie mogelijk een ruzie vooraf. In stadsdeel Hoogvliet werd een man beschoten aan de Middenbaan Noord, mogelijk door leden van een groep die daar rondhing. De man kon zelf naar het ziekenhuis rijden voor behandeling. De ernst van de verwondingen van de slachtoffers is niet bekend.

De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of meer weten zich te melden.