Van der Weijden haalt ruim 3,7 miljoen op met elfstedentriatlon

Maarten van der Weijden heeft zondagochtend in Leeuwarden zijn elfstedentriatlon afgerond. Hij zei na afloop dat er zeker 3,7 miljoen euro is opgehaald met zijn actie voor kankeronderzoek. De helft van het bedrag is opgehaald door mensen die zijn actie sponsorden. Hoofdsponsor Reggeborgh verdubbelde elke donatie.

Na afloop bedankte de olympisch zwemkampioen iedereen die hem heeft gesteund tijdens zijn actie. Van der Weijden zwom achtereenvolgens 200 kilometer, fietste 200 kilometer en wandelde 200 kilometer, met zo min mogelijk slapen en rusten tussendoor. De olympisch kampioen zou eigenlijk zaterdagmiddag aankomen in Leeuwarden, maar hij was daarvoor te vermoeid en moest eerst in Dokkum nog een slaapmoment nemen. Zondagochtend finishte hij alsnog.

Van der Weijden, die zelf genas van leukemie, waagde zich voor de kankerbestrijding al vaker aan dit soort evenementen. In 2021 bijvoorbeeld haalde hij 80.000 euro op met een vier dagen durende zwemtocht, in een stromingszwembad. Eerder dat jaar deed hij een thuistriatlon, in en rond zijn eigen huis. In juni 2019 zwom Van der Weijden in 75 uur de 200 km lange Elfstedentocht. In 2018 moest hij voortijdig opgeven.