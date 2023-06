Excuses politie voor omgang met politieman die zich later doodde

De politie heeft excuses gemaakt aan de nabestaanden van een medewerker van de Landelijke Eenheid (LE) die later zelfmoord pleegde, zo is dinsdag bekendgemaakt. Een commissie die onderzoek deed naar de omstandigheden rond de zelfdoding concludeert dat er ernstige fouten zijn gemaakt rond een voorgenomen overplaatsing van de man, Mike Versteege.

De politiemedewerker was werkzaam binnen de Dienst Specialistische Operaties van de Landelijke Eenheid. Hij maakt in de december 2019 een einde aan zijn leven. Uit een destijds door de politie uitgevoerd feitenonderzoek bleek al dat fouten zijn gemaakt rond een voorgenomen overplaatsing. In dit aanvullende onderzoek, uitgevoerd door de commissie-Brouwer, wordt dezelfde conclusie getrokken.

Of de zelfmoord en de gebeurtenissen op het werk met elkaar te maken hebben, is niet aangetoond. De commissie stelt wel vast dat “een opeenstapeling van ernstige fouten en grove nalatigheid van de politieorganisatie in de omgang met Mike, hem raakten en uit zijn mentale evenwicht brachten”.

“Het rapport schetst een indringend beeld van wat zich heeft afgespeeld en wat Mike Versteege heeft ervaren in de context van het werk”, zegt korpschef Henk van Essen. “Wat begon met het zoeken naar een goede plek in de organisatie voor Mike, is geëindigd in een situatie van miscommunicatie, onbegrip en uiteindelijk een volledig verstoorde werkrelatie.”

“De conclusie dat we het niet goed hebben gedaan, is onontkoombaar. Dat spijt ons”, vervolgt Van Essen. “Wat in het verleden is misgegaan, kunnen we niet meer herstellen. Wel zullen we alles in het werk stellen om te voorkomen dat zich in de toekomst vergelijkbare menselijke drama’s kunnen voordoen.” In een persoonlijk gesprek met nabestaanden zijn de uitkomsten van het onderzoek besproken en zijn excuses aangeboden.

De fouten zijn te herleiden naar individuen, maar zij worden hiervoor door de commissie en Van Essen niet verantwoordelijk gehouden omdat er binnen de politie destijds onder meer sprake was van “rolonduidelijkheid” en “te grote teams”. Twee mensen die destijds leiding gaven zijn niet meer werkzaam in hun voormalige functies.

Het onderzoek naar de zelfdoding kwam er op aandringen van de Tweede Kamer vorig jaar. Twee latere zelfdodingen bij deze dienst – in 2021 – waren al onderzocht.