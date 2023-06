Kamer stelt parlementaire enquête naar corona voorlopig uit

De Tweede Kamer stelt de parlementaire enquête naar de coronacrisis voorlopig uit. Alleen de PVV, Forum voor Democratie, de Groep Van Haga en de fractie-Den Haan willen nu Kamerleden afvaardigen, meldt Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief. Een flink deel van de Kamer wil het derde deelonderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten voordat ze besluiten of ze willen meedoen aan de enquête.

Eerder schreef Bergkamp nog namens het dagelijks bestuur van de Kamer dat zij hoopt op een parlementaire enquêtecommissie die “is gebaseerd op een voldoende brede samenstelling van de Kamer”. Het is ook niet voor het eerst dat partijen zich afmelden voor deelname aan een dergelijke commissie. VVD en CDA kondigden vorige week aan zich terug te trekken uit de parlementaire enquêtecommissie die zich buigt over het fraudebeleid van de overheid, onder meer naar aanleiding van het toeslagenschandaal.

Over de corona-enquête zelf is ook veel te doen. De afgelopen maanden lekte uit dat er onvrede was, onder meer vanwege de deelname van FvD en de fractie van Van Haga, bestaande uit oud-FvD’ers. Zij ontkenden de ernst van het coronavirus, en Kamerleden van Forum zagen er louter een complot in. FvD-leider Baudet beschrijft in zijn boek “de geheime plannen van het World Economic Forum en andere globalistische eliteclubs om een Great Reset af te dwingen via de kunstmatig gecreëerde angstpaniek”, zonder dat hiervoor een feitelijke basis is.

De Tweede Kamer ontving vorige maand een onderzoeksvoorstel van de commissie die de enquête voorbereidt. Daarin stond onder meer dat de enquête een kleine drie jaar zou gaan duren. De climax met de openbare verhoren van hoofdrolspelers als premier Mark Rutte en oud-gezondheidsminister Hugo de Jonge was voorzien in de periode van februari tot en met september 2025.

De parlementaire enquêtecommissie zou terugblikken op de politieke besluitvorming en de maatschappelijke gevolgen. In de coronacrisis nam het kabinet verscheidene maatregelen die flink ingrepen in het leven van mensen. Dit gebeurde bovendien onder grote tijdsdruk, en vaak zonder dat de Tweede Kamer daar vooraf mee instemde.