NPO roept omroepen op om met plannen voor wereldmuziek te komen

Omroepen zouden programma’s moeten ontwikkelen voor wereld- en jazzmuziek. Die oproep deed NPO-voorzitter Frederieke Leeflang dinsdag bij een protestactie van musici.

Honderden muzikanten, onder wie Hans Dulfer, Trijntje Oosterhuis en Eric Vloeimans, vinden dat de NPO te weinig aandacht aan deze muziekgenres besteedt. Zij bezochten dinsdagmiddag dansend en musicerend een aantal NPO-gebouwen op het Mediapark in Hilversum. Daarna bezocht een afvaardiging de Tweede Kamer, waar een protestboek met honderden brieven werd aangeboden aan Kamerleden.

De musici worden gesteund door een aantal grote evenementen, zoals het North Sea Jazz Festival, en een aantal grote podia, zoals Het Concertgebouw in Amsterdam. NPO-voorzitter Leeflang vond de actie dinsdag “een waardevol signaal”, liet haar woordvoerder weten. Wel zei ze dat de omroepen gaan over de inhoud en dat die met plannen moeten komen. Leeflang liet ook weten in gesprek te willen met de omroepen over het gebrek aan diversiteit in de muziekprogrammering.