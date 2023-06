VVD’er Bruijn opnieuw gekozen tot voorzitter Eerste Kamer

Jan Anthonie Bruijn (VVD) is opnieuw gekozen tot voorzitter van de Eerste Kamer. De liberaal won het in een stemming dinsdag van PvdA’er Mei Li Vos. Bruijn was ook de afgelopen vier jaar senaatsvoorzitter, maar kwam de afgelopen weken in het nieuws vanwege vermeend vervelend gedrag richting ambtenaren.

De 65-jarige Bruijn kreeg 44 stemmen, Vos 26. Een handjevol stemmen was ‘blanco’ en daarmee ongeldig. Eerder op dinsdag beantwoordden Bruijn en Vos (kandidaat namens de gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA) vragen van senatoren. Daarin kwam het thema sociale veiligheid ook aan de orde. Bruijn benoemde dit zelf ook.

“Ik zal mijn best doen om voor alle leden en alle medewerkers een goede voorzitter te zijn”, zei hij na zijn herverkiezing. Bruijn is sinds 2012 Eerste Kamerlid en sinds 2019 voorzitter. Hij is over het algemeen geliefd bij leden, hoewel rechtse partijen hem soms te streng vinden.

Hij won de verkiezing mede dankzij steun van de grootste fractie, BBB, en ondanks de publicaties over onder meer micromanagement richting ambtenaren. Dit zou overigens al enige tijd geleden hebben plaatsgevonden. Bruijn had al beterschap beloofd, gaf hij aan in een reactie.

Tijdens zijn pitch voor zijn herverkiezing omschreef Bruijn zichzelf als “stevig op de inhoud, maar altijd met respect”. Hij zei dankbaar te zijn om te mogen werken met een griffier en een staf “die mij aanspreken op zaken die beter kunnen”.