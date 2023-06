Kinderen tegen Rutte: op school weinig aandacht voor slavernij

De boodschap was duidelijk woensdagochtend aan minister-president Mark Rutte en minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken): op school is te weinig aandacht voor het slavernijverleden. Dat vertelden kinderen in een gesprek met de bewindslieden in het Mauritshuis in Den Haag, in aanloop naar de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij komende zaterdag.

“Ik ben op mijn twaalfde vanuit CuraƧao naar Nederland gekomen en merk dat er hier weinig over het slavernijverleden wordt gepraat”, zei Mandy (14) uit Den Haag. “Op de middelbare school gaat het alleen over de VOC, maar we gaan niet de diepte in.” Terwijl de kinderen nog wel de gevolgen van slavernij ervaren. “Op school worden wel racistische opmerkingen gemaakt of er wordt gelachen als het over slavernij gaat of mensen worden apen genoemd”, vertelde Mandy.

Rutte en Bruins Slot namen in het museum een onderzoek in ontvangst over hoe kinderen aankijken tegen het slavernijverleden. Initiatiefnemer Tako Rietveld van de Kindercorrespondent zei dat niet eerder is onderzocht hoe de jeugd tegen dit onderwerp aankijkt. Zo geeft 90 procent van de ruim zeshonderd ondervraagden aan het onderwerp belangrijk te vinden en wil 80 procent er meer over weten. Verder zegt 60 procent zich een beetje te schamen voor het slavernijverleden. Dat laatste herkende Bruins Slot. “Als minister ben ik verantwoordelijk voor wat mijn voorgangers hebben gedaan. Ik schaam me in die zin dan ook. Jullie zijn niet verantwoordelijk, maar een beetje schamen over de geschiedenis kan je ook gebruiken om er nu voor te zorgen dat je zaken verandert.”

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat 60 procent Nederlandse excuses belangrijk vindt, maar het ook een beetje gek vindt omdat het lang geleden is. Rutte zei die gedachte te begrijpen, aangezien hij zelf eerst ook geen voorstander was van excuses. Maar dat veranderde toen hij merkte dat het onderwerp nog steeds in veel families leeft. “Iemand vertelde in de Tweede Kamer: het is helemaal niet lang geleden, de oma van mijn oma heeft het nog meegemaakt. Het werkt nog steeds door in onze samenleving.”

De premier zei na afloop dat de bijeenkomst en het onderzoek hem inspireren te kijken naar hoe het slavernijverleden een goede plek krijgt in het onderwijs. “Er zijn heel veel lespakketten, maar het probleem is alleen dat ze niet overal worden gebruikt.” Volgens Rutte werken deskundige mensen al aan hoe dit beter kan. “Volgens mij is iedereen er hier wel van overtuigd dat we dit nog beter moeten verankeren.”