Kabinet scherpt regels voor verkoop aan deur en op straat aan

Het kabinet scherpt de regels aan voor de verkoop aan de deur en op straat (colportage), laat minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) de Kamer weten. Ze wil dat consumenten bij colportage straks niet meer direct aan een contract gebonden zijn.

“Ik wil dat consumenten de tijd krijgen om bewust een keuze te kunnen maken, net zoals in de winkel of online, door bijvoorbeeld verschillende producten of diensten te vergelijken”, aldus de bewindsvrouw. Dat betekent dat aan deur geen contract meer mag worden getekend, maar dat de klant later expliciet toestemming moet geven.

Volgens de minister worden consumenten bij colportage en telemarketing vaak “overvallen” met een aanbod. Ze wijst erop dat bij de Consumentenbond en markttoezichthouder ACM veel klachten binnen komen over deze vorm van verkoop.

Verder wil ze het opzeggen van abonnementen van een krant, sportschool of stroomleverancier eenvoudiger maken. Dat wordt volgens haar soms onnodig ingewikkeld gemaakt. Adriaansens denkt bijvoorbeeld aan een “makkelijk vindbare link” op de website om een abonnement snel te beĆ«indigen.

De Kamer nam deze week een motie van CDA en GroenLinks aan waarin staat dat er snel een einde moet komen aan de verkoop van energiecontracten aan de deur en via de telefoon. De ACM waarschuwde vorige maand nog voor misleidende werving voor vaste energiecontracten.