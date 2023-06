LEGO-poppetjes sieren 75e editie kinderpostzegels

Op de kinderpostzegels die komend najaar worden verkocht staan LEGO-poppetjes, heeft de stichting Kinderpostzegels donderdag bekendgemaakt. Volgens de stichting is de samenwerking met de LEGO Groep een hele logische, omdat beide organisaties zich inzetten voor de ontwikkeling van kinderen. “Samen bouwen we, letterlijk en figuurlijk, aan gelijke kansen voor kinderen”, zegt directeur Sofie Vriends.

Het thema van de 75e editie van de kinderpostzegelactie is ‘Laat ieder kind meedoen’. Van woensdag 27 september tot en met woensdag 4 oktober gaan naar verwachting 130.000 basisschoolleerlingen langs de deuren op de postzegels te verkopen. Het geld dat tijdens de actieweek wordt opgehaald, gaat naar kinderen die hulp nodig hebben.

“We zien dat steeds meer kinderen vastlopen en niet dezelfde kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen”, licht Vriends toe. “En heel veel kinderen voelen zich regelmatig eenzaam. Ze komen onvoldoende aan leren toe en zitten in een isolement, op school en daarbuiten. Wij geloven in de veerkracht van deze kinderen en doen er alles aan om hen die kansen wel te bieden. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de kinderpostzegelactie bestemd.”

Op de postzegels zijn LEGO-figuren te zien die samen spelen of elkaar helpen. “Iedereen doet mee, niemand staat aan de zijlijn”, aldus de stichting Kinderpostzegels. Vorig jaar bracht de kinderpostzegelactie meer dan 9 miljoen euro op.