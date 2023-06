Treinen rijden weer over spoorbrug Nijmegen

De treinen kunnen weer over de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen rijden. De beperkingen zijn volgens de NS voorbij en de vertraging neemt af. Spoorbeheerder ProRail meldde woensdag al dat het defect aan het spoor op de brug in de nacht van woensdag op donderdag tijdelijk gerepareerd kon worden.

ProRail zei wel dat de treinen met een aangepaste snelheid over de brug moeten. De spoorbeheerder begint namelijk pas later met het definitieve herstel van het defect aan het spoor op de brug.

Het treinverkeer over de spoorbrug bij Nijmegen werd dinsdag stilgelegd, omdat bleek dat het spoor niet stabiel was. Spoorstaven raakten deels los. Dit zorgde voor hinder voor reizigers.