Amsterdam gaat miljoenen investeren in aanpak schoolveiligheid

De gemeente Amsterdam investeert de komende jaren bijna 4,5 miljoen euro in de verbetering de van veiligheid op Amsterdamse scholen. Dat schrijven burgemeester Femke Halsema en wethouders Marjolein Moorman (Onderwijs) en Sofyan Mbarki (MBO & Jongerenwerk) vrijdag in een brief. Met het geld komt de gemeente tegemoet aan de groeiende vraag van scholen naar ondersteuning bij veiligheidsvraagstukken.

Volgens de gemeente is er momenteel “sprake van een verharding van de samenleving en verharding en verjonging van de jeugdcriminaliteit”, die via de straat en andere leefwerelden van jongeren de scholen binnenkomen. Dat leidt op scholen en mbo-instellingen tot problemen. “In de meest heftige gevallen gaat het om het dragen van (steek)wapens, ronselen van leerlingen voor (drugsgerelateerde) criminele activiteiten, en meidenproblematiek (als seksuele uitbuiting)”, schrijven de bestuurders.

“Scholen horen een veilige, fijne plaats te zijn voor leerlingen en onderwijspersoneel”, aldus Moorman. “2,5 jaar geleden zijn we gestart met het programma schoolveiligheid omdat we zagen dat verharding op straat ook de scholen binnensloop. Met het programma schoolveiligheid helpen we schoolteams om de leeromgeving zo veilig mogelijk te houden. Dat heeft afgelopen jaren goed gewerkt en daarom intensiveren we onze inzet.”

Er wordt onder meer ingezet op extra aanwezigheid van zogeheten straatcoaches bij en rond scholen. Verder wordt het zogeheten Operationeel Team Schoolveiligheid (OTSV) ook beschikbaar voor basisscholen. Dit team is eerder al opgericht om middelbare scholen en mbo’s te helpen met veiligheidsproblemen. Verder wil de gemeente ook trainingen aanbieden aan onderwijsprofessionals, zodat zij signalen van veiligheidsproblematiek kunnen herkennen en waar nodig hulp kunnen inschakelen.

Basisschool De Notenkraker in Amsterdam-Zuid bleef eind mei dicht omdat er een dreigement was binnengekomen via Snapchat. De week ervoor besloot de middelbare school Spinoza20first in Amsterdam-Oost de deuren dicht te doen vanwege een bedreiging. Daarvoor werd toen een minderjarige Amsterdammer aangehouden. Eind vorige maand meldde de Amsterdamse driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) dat bijna twintig scholen een onlinebedreiging hadden gekregen, maar dat er geen aanwijzingen waren van een “reĆ«le dreiging”.