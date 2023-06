Geschokte omwonenden Chemours praten op 11 juli met directie

Mensen die rond de omstreden chemische fabriek van Chemours in Dordrecht wonen, praten op 11 juli met de directie van het bedrijf. Het gaat dan onder meer over een recente uitzending van het programma Zembla. Daarin werd gemeld dat water rond de fabriek is verontreinigd met het giftige PFAS. Het bedrijf zou al in de jaren 80 hebben geweten dat de gebruikte PFAS-variant schadelijk was.

De Burenraad DuPont/Chemours zegt geschokt te zijn over de reactie van Chemours op de uitzending. “Chemours is vooraf en tijdig gevraagd om wederhoor en heeft daar ons inziens niet of op een onprofessionele manier gebruik van gemaakt, waardoor de geloofwaardigheid van het bedrijf verder is geschaad”, schrijft de voorzitter van de burenraad, Bert Kandel. Hij noemt dat frustrerend en badinerend.

Chemours, voorheen DuPont, heeft jarenlang het schadelijke en kankerverwekkende PFAS gebruikt bij zijn fabriek in Dordrecht. Die afkorting staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Zulke stoffen zaten onder meer in regenjassen en antiaanbaklagen.

Zeker vijf mensen uit Dordrecht en omstreken hebben aangifte gedaan tegen de leidinggevenden van Chemours. Ze beschuldigen het bedrijf van criminele verontreiniging met gevaar voor de volksgezondheid.