Kritiek op ontbreken van vrouwen in Zeeuws provinciebestuur

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in de provincie Zeeland heeft al voor de officiële beëidiging kritiek gekregen. De vijf gedeputeerden zijn allemaal mannen, iets waar Statenlid Ay Ling van der Spek-Thung uit de gecombineerde fractie van PvdA/GroenLinks vraagtekens bij zette tijdens de bespreking van het coalitieakkoord.

“Kennelijk is binnen de coalitiepartijen geen enkele vrouwelijke gedeputeerde te vinden. Ook het management van de provincie en uzelf zijn man”, zei Van der Spek-Thung tegen Han Polman, die als commissaris van de Koning de vergadering leidde. “Alleen de griffier is een vrouw. Wat zegt dit over Zeeland? Dit kan en moet veel beter.”

Het Zeeuwse college bestaat uit BBB, SGP, CDA en VVD. BBB, met negen van de 39 zetels de grootste fractie in de Staten, levert als enige twee gedeputeerden.

PvdA/GroenLinks is met zes zetels de tweede partij in Zeeland, maar werd niet uitgenodigd voor de coalitieonderhandelingen. “Verbijsterend”, aldus Van der Spek-Thung. “Eind maart stelde de BBB een verkenner aan die op zoek moest gaan naar breed maatschappelijk draagvlak. In Goes, Middelburg en Vlissingen waren wij de grootste partij, in de andere kernen werden we tweede na BBB. We stonden klaar om een brug te slaan en samen te werken met BBB en andere partijen die zouden willen werken aan een beter Zeeland. Dat we door BBB niet zijn uitgenodigd, betekent dat een groot deel van Zeeland is genegeerd tijdens het onderhandelingstraject. Dit is niet wat je verwacht bij goed openbaar bestuur.”

Wouter Versluijs van D66 vindt dat het Zeeuwse coalitieakkoord, genaamd ‘Met Zeeland, voor Zeeland!’, vooral om de boeren draait. “Op 15 maart maakten we bij de verkiezingen kennis met de BBB. We maken nu kennis met hét BBB: het ‘bestuur voor boeren belangen’. Dit coalitieakkoord is vooral ingestoken op de boeren, niet op alle burgers”, aldus het Statenlid.