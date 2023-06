Maastricht Aachen Airport na renovatie weer geopend

Maastricht Aachen Airport (MAA) opent dit weekend de gerenoveerde start- en landingsbaan weer voor vliegverkeer. De baan wordt vrijdagmiddag officieel geopend door twee elektrische vliegtuigen van de Fachhochschule Aachen. Zaterdag zijn er na weken van sluiting weer commerciƫle vluchten gepland, met drie passagiersvluchten en twee vrachtvluchten. Ryanair vliegt vanuit MAA naar Londen en Alicante en Corendon naar Rhodos.

Maastricht Aachen Airport (MAA) was acht weken lang gesloten voor de renovatie. Die was nodig vanwege slijtage van het asfalt. De zomerdrukte voor passagiers gaat na dit weekend meteen weer van start, aldus het vliegveld. Ryanair vliegt twaalf keer per week naar zes, en Corendon achttien keer per week naar zeven verschillende bestemmingen, met name rond de Middellandse Zee.

Wie dat wil kan zaterdag en zondag elektrische vliegtuigen van dichtbij bekijken. Ook is er een historische fototentoonstelling en een film over de renovatie van de start- en landingsbaan.

De baan van MAA is 2750 meter lang en 45 meter breed. De provincie Limburg, naast Schiphol aandeelhouder van MAA, reserveerde voor de renovatie 35 miljoen euro.